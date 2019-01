Oneiric Folk: tradizione e sapori tradizionali in una performance pop

Il 4 gennaio alle 21 alla Nuova Fenice di Osimo al via il concerto Oneiric Folk. Il gruppo è formato da: Adriano Taborro (chitarre, oud, mandolino, violino), Luigino Pallotta (fisarmonica), Claudio Mangialardi (contrabbasso, violoncello), Luca Orselli (percussioni). Ospite speciale Daniele Gabrielli alla ghironda. Durante la serata è previsto un aperitivo cena con degustazione di birre artigianali.

Oneiric Folk è un progetto in cui la musica popolare - come, ad esempio, i ritmi della musica popolare marchigiana (la nostra terra di provenienza), il fado, la musica greca, irlandese, blues, ecc.ecc - si lega e al contempo si mescola, grazie all'apporto di nostre composizioni e arrangiamenti, ad atmosfere pop . Il progetto tratta proprio della connessione esistente tra la musica popolare ed il pop, una fusione tra melodie millenarie e contemporanee, racchiuse in un’atmosfera tra world music e lounge e, soprattutto dal vivo, in chiave quasi totalmente acustica: questo è il frutto del nostro viaggio musicale e sensoriale. In questi pochi anni di vita Oneiric Folk è già stato ripetutamente ospite delle rassegne musicali più importanti del nostro territorio, per citarne alcune la Controra del Festival di Musicultura (Macerata), 3 volte al Monsano Folk Festival (3 diverse città), 2 volte ad Artistrada (Colmurano), 2 volte a Vita-Vita (Civitanova Marche), 2 volte Premio Sciabiga (Senigallia), Adriatico Mediterraneo Festival (Ancona), Festival editoria indipendente (Fano), Wow Folk Festival (Castelfidardo), oltre a vari club.