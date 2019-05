Onde di note: torna l'appuntamento musicale tra le mura sacre

Un nuovo appuntamento con la rassegna musicale Onde di Note, organizzata dalle associazioni ZonaMusica e ItaliaNostra Onlus di Ancona presso la Chiesa di Santa Maria di Portonovo. Domenica 26 Maggio alle ore 18 ospiterà una nuova tappa dell'itinerario Dal mare il canto, destinato alla musica corale, con il coro "Vincenzo Cruciani" di Ancona.



La corale nasce nel 1982 per volontà di alcuni appassionati di musica di Varano, negli anni ha collezionato svariate esibizioni nel territorio e fuori regione per celebrazioni e rassegne. Diretta dal 2002 dal Maestro Marco Guarnieri, dal 2009 è il Coro Ufficiale della Marina Militare e della Croce Rossa di Ancona. Domenica, presso la Chiesetta, si esibirà con un programma di vario genere e adatto a tutti gli spettatori che seguono la rassegna. Il concerto varrà dell'accompagnamento dei musicisti Maila Rossi, pianoforte e Corrado Baldini, percussioni, sotto la direzione del M° Marco Guarnieri. Un appuntamento da non perdere in conclusione delle armonie corali del mese di Maggio.