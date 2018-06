Onde di note: al via l'ultima tappa con i giovanissimi musicisti

Domenica 24 giugno alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Maria di Portonovo si concludono gli appuntamenti di “Una chiesa tra le Onde”, Concerti animati per bambini e famiglie nell’ambito della rassegna Onde di Note. “Archi antichi e scale moderne” sarà l’occasione di conoscere giovanissimi interpreti.

Quattro ragazzi fra i 14 e i 19 anni: Francesco Taucci al pianoforte, Daniele Marconi al contrabbasso, Zeno Le Moglie alla batteria e Anna Taucci alla voce. Musicisti giovani che hanno già all’attivo concorsi, borse di studio e concerti anche all’estero. Accompagnati come sempre dall’attrice Melissa Conigli assaporeremo generi ed epoche diverse, da spunti di melodie antiche,da Benedetto Marcello, attraverso Mozart e Beethoven per approdare al jazz come ultimo assaggio.