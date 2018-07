Onde di note: torna l'appuntamento con la musica per ricordare Rossini

La Rassegna musicale Onde di Note continua: la Corda e il soffio rappresenta un percorso musicale attraverso concerti di diversi repertori e generi, con una particolare attenzione all’interazione con il pubblico e all’approfondimento storico musicologico dei programmi proposti.

Giovedì 12 Luglio alle ore 21.30, presso la chiesa di S. Maria di Portonovo, si tiene il concerto per commemorare i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini (1792-1868). A rendere omaggio al compositore pesarese, sulle note della celebre sinfonia dal Barbiere di Siviglia, ci sarà il decimino dell’Orchestra Fiati di Ancona, diretta dal Maestro Mirco Barani. Un concerto ricco che non farà mancare sorprese, come la Suite inedita dal titolo Salty Woods, scritta dal giovane compositore marchigiano Danilo Comitini, proprio per questa formazione.