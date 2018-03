On the road: jazz, film e musica gitana per parlare della tratta di schiave

L'associazione Ventottozerosei organizza il talk On the road dal viaggio alla tratta con la proiezione del film “On the road” del regista Piers Anderson in esclusiva regionale il 23 marzo 2018, alle ore 18:00 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il film è stato prodotto dal Guardian per approfondire questo tema relativamente alla cosiddetta 'strada dell'amore' che è un statale abruzzese tristemente nota per l'alta presenza di donne di colore che si prostituiscono.

L'occasione è quella di parlare del grande problema della tratta degli esseri umani in un periodo in cui la tematica della migrazione, l'acuirsi di atteggiamenti e politiche intolleranti e ciecamente razziste, si stanno diffondendo nel paese, nella regione. Si parte da un viaggio, quello della ricerca di condizioni di vita migliori, per finire su una strada non per viaggiare ma per vendere il proprio corpo a pochi euro. In mezzo un mercato di persone senza scrupoli che trattano le donne ma anche gli uomini, come bestie da lavoro. Al termine del talk un concerto di musica jazz Manouche, una musica zingara che proviene dal mondo e fa della contaminazione tra i generi e le sonorità, la sua forza. L'organizzazione ideazione dell'associazione Ventottozerosei, in collaborazione con l'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ancona, associazione On the road Onlus e l'associazione Freewoman, info: ventottozero6@gmail.com. Telefono: 338 5643469.