On the road: incontro al porto

Tappa di Ancona del tour nazionale di presentazioni del libro "Io non viaggio in autostrada" di Mirko Confaloniera. L'evento si tiene il 23 marzo alle 12,30.

Sette racconti di viaggio rigorosamente su strade statali alla ricerca di un'Italia autentica,"minore" solo nell'affluenza, perché ricca di tesori, bellezze, buon cibo e incontri interessanti, come e più delle destinazioni tradizionali. Al Bar del Porto, un aperitivo prima di pranzo, immersi nel sapore del mare, una chiacchierata tra amici discorrendo di mare e di racconti "on the road".

Il libro è sempre ordinabile nelle librerie tradizionali e online.