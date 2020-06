Borders: il live sperimentale dei Secret Sight in streaming

CASTELFIDARDO - Un concerto vero su un palco vero, trasmesso in diretta Facebook da un network di magazine musicali riunitisi attorno ad un’unica band, quella dei Secret Sight. Venerdì 5 giugno, alle ore 19, la formazione anconetana presenterà in diretta live il suo ultimo album, “Borders”, pubblicato il 22 maggio per la Seahorse recordings di Paolo Messere. L’evento, oltre che sulla pagina ufficiale della band, sarà dunque trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di: On Stage, Seahorse Recordings, O’Live Produzioni, MArtePress, A Giant Leap, New wave essential, Più o meno pop, MIE-musica italiana emergente, Brainstorming Magazine, Indie Italiano, MArtemagazine. L’esibizione del trio, composto da Lucio Cristino, Tommaso Pompili ed Enrico Bartolini, avrà luogo sul mitico palco dell’OnStage di Castelfidardo, club di culto del panorama artistico nazionale, sorto in uno dei distretti italiani della musica per eccellenza.



In un locale vuoto, la band si esibirà in streaming grazie alla sapiente regia video di Davide Pazzaglia e alla cura dei suoni di Manuele Pesaresi di Dyne Engine Studio, anche produttore dell'album. Rigorosamente distanziati, band e operatori daranno il via ad un esperimento comunicativo unico, nel corso del quale sarà possibile interagire con il pubblico tramite social. I Secret Sight eseguiranno i dieci brani di “Borders”, tutti cantati in inglese, che guideranno il pubblico in un lungo viaggio tra "confini" fisici e immateriali, dall'Europa agli Stati Uniti e ritorno, seguendo frontiere vecchie e nuove. L’album, che fin dai primi giorni dalla pubblicazione ha riscosso ampia approvazione dalla critica, è stato inoltre anticipato dal video-singolo “There Must be a way”, presentato in anteprima nazionale da RockOn.