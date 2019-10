omaggio all'artista Maria Lai: si ricorda la sua vita con la visita guidata

Per la Giornata del Contemporaneo sabato 12 ottobre alle 17, la Pinacoteca civica di Ancona, in occasione del centenario della nascita, rende omaggio all'artista Maria Lai con una speciale visita-lezione: partiremo dal racconto della vita per andare alla scoperta della sua poetica e dei suoi lavori, fino alla sua eredità artistica, attraverso la visione di foto e materiali d’archivio ch aiuteranno a capire e contestualizzare la sua preziosa opera conservata nel nostro museo, il "Libro oggetto"del 1978, sulla quale si focalizzerà l’incontro.



In occasione della giornata AMACI l'evento è gratuito con prenotazione. Contatti: tel. 0712225047 (negli orari di apertura) / 3311604631 (attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00) / email: museicivici.ancona@gmail.com.