Omaggio a Claudio Baglioni: arriva il tributo per beneficenza

Boxmarche, in collaborazione con Comune di Corinaldo, promuove Omaggio a Claudio Baglioni un concerto di solidarietà a favore di Associazione Operazione Mato Grosso del dottor Gabriele Pagliariccio per contribuire a costruire un ospedale a Zumbahua in Ecuador.

Sabato 23 Novembre al Teatro Goldoni di Corinaldo, protagonisti di questo tributo al cantautore romano saranno Serena Bagozzi, voce, accompagnata al pianoforte da Roberto Pagani e Alessandro Magnalasche alla chitarra. L'ingresso è libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 335 232501 - 338 6230078.