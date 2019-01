Oltre il blu: in mostra i lavori di Antonio delle Rose e Paolo Monina

La mostra Oltre il blu dal 2 gennaio a Senigallia riunisce nature morte che sviluppano il tema dei sentimenti negati. I pezzi delle opere rappresentano l’impegno degli artisti nel sociale soprattutto nella fondazione no profit che da anni persegue l’obiettivo di aiutare ragazzi autistici. Le opere potranno essere acquistate ed il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di strumenti tecnologici e libri per la Biblioteca speciale.

Dominano il blu, il viola e il grigio e pochi altri nelle opere di Antonio Delle Rose e Paolo Monina. I due artisti marchigiani fanno emergere da fondi astratti e indefiniti i fiori e foglie dalle linee stilizzate oppure dai contorni definiti. Fino al 28 febbraio, dieci opere, tra dipinti e fotografie in bianco e nero e a colori rimarranno esposti allo SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. (tel.328/6214037).

