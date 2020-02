Oltre l'ascolto, la pianista Picardi per valorizzare la musica

A Osimo prende il via il progetto Oltre l'ascolto, promosso dall'Accademia d'arte lirica di Osimo - in collaborazione con la Lega del Filo d'Oro che vede coinvolti il Museo Omero di Ancona, con la collaborazione dell'Associazione Ragazzi Oltre di Ancona e il sostegno della Fondazione Cariverona.

Il primo Incontro musicale in programma si terrà il 5 febbraio, alle ore 17,30 presso l'aula Polifunzionale del Centro nazionale della Lega del Filo d'Oro, in Via Linguetta 3: i solisti dell'Accademia d'Arte Lirica, con la pianista Valeria Picardi offriranno un programma di arie, duetti e canzoni. L'ingresso è libero.