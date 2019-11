Oliviero Toscani, in mostra le opere del grande artista: tutte le informazioni

Fino al 2 febbraio a Senigallia, presso Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, si potrà visitare la mostra di Oliviero Toscani con 70 scatti della mostra definita dallo stesso artista "uno studio socio-politico,".

L'evento, che si inserisce a pieno titolo nel contesto di Senigallia Città della Fotografia, è stato realizzato in collaborazione con la Cna. In particolare il Comune ora ha definito orari e biglietti per accedere all'evento. La mostra è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19 mentre il sabato, la domenica, i festivi e i prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda i biglietti di ingresso, il costo è di 8 euro per l'intero e di 4 per gli agevolati (ossia i giovani tra i 18 e i 25 anni e i docenti), di 6 euro per i ridottti (soci FAI; Touring Club, Coop Alleanza, Archeoclub d'Italia, Pro Loco, Albanostra, Cassa Mutua Leopardi), sconti sono previsti anche per i gruppi mentre l'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni e gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia.

Il progetto di Olivero Toscani, che sarà esposto per la prima volta nel centro Italia a Senigallia, descrive l’Italia, l’Europa e i Paesi del mondo per scoprire le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’umanità. Le fotografie e i video sono stati poi inseriti in un archivio multimediale e in una rassegna “neverending” di esposizioni e pubblicazioni.