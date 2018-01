"Ogghj a me... doma' pure!": il dialetto che fa bene alla beneficenza

A Sirolo arriva la commedia dialettale. Il 20 gennaio si alza il sipario al teatro Cortesi con "Ogghj a me, doma' pure", uno spettacolo in due atti di Aldo Pisani. L'iniziativa si sviluppa all'interno del progetto Fare del bene a teatro e i proventi dello spettacolo verranno devoluti in beneficenza.

Il biglietto ha un costo di 10 euro.