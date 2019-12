Offset quartet jazz: il Natale in Piazza suona swing

Al via un concerto jazz totalmente gratuito per Natale venerdì 6 dicembre in Piazza Roma dalle 18 alle 20. Il Christmas jazz presenta la performance di Offset quartet jazz. Fanno parte del gruppo: Manuel Caliumi: sax alto, Marcello Abate: chitarra, David Paulis: contrabbasso e Federico Negri: batteria.

Il quartetto alternerà brani della tradizione jazzistica tratti dal Great American Songbook e rivisitazioni di alcune tra le più celebri Christmast Songs riarrangiate in chiave swing.