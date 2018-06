Offset: un viaggio tra l'arte degli anni Settanta

La galleria di arte contemporanea Ginomonti è lieta di presentare la mostra Offset. La mostra viene inaugurata venerdì 22 giugno alle 17.30 ed è visitabile gratuitamente fino al 31 luglio negli spazi della Galleria, in P.zza del Plebiscito, 38. I pomeriggi dal giovedì al sabato, dalle 17 alle 20 (o su appuntamento). Sono esposti manifesti originali di mostre di Marc Adrian, Vincenzo Agnetti, Getulio Alviani, Franco Angeli, Ubaldo Bartolini, Joseph Beuys, Max Bill, Alighiero Boetti, Mario Ceroli, Hsiao Chin, Christo, Carlos Cruz-Diez, Enzo Cucchi, Sergio De Camargo, Gino De Dominicis, Nicola De Maria, Laura Grisi, Richard Paul Lohse, Sergio Lombardo, Carlo Maria Mariani, Fabio Mauri, Maurizio Mochetti, Francois Morellet, Bruno Munari, Takashi Murakami, Luigi Ontani, Vettor Pisani, Emilio Prini, Man Ray, Emilio Scanavino, Cy Twombly, Ben Vautier, Ludwig Wilding.

L’intento è di offrire uno spaccato dell’arte degli anni Settanta attraverso una nutrita selezione di quelli che, a ben vedere, costituiscono il primo impatto che il lavoro di un artista suscita sugli spettatori: i manifesti delle loro mostre, che spesso contengono immagini di opere particolarmente rappresentative, o che, in taluni casi, si fanno opere essi stessi, con fare provocatorio e ironico tipico di quel periodo. Gli artisti in questione sono tra i più illustri esponenti di quelle correnti che hanno segnato l’arte degli anni Settanta, e la cui eredità è ben palpabile in molte ricerche contemporanee: dall’Astrattismo all’Arte Concettuale, dall’Arte Povera all’Arte Cinetica. Un’occasione per curiosare tra testimonianze significative e affascinanti, per immergersi idealmente in un periodo di straordinaria creatività e voglia di osare, di sfidare le convenzioni, di mescolare arte e vita.