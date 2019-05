Offagna in fiore: parte la mostra mercato più profumata

Offagna in fiore: al via sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 9 del matino, la quindicesima edizione della kermesse più profumata che ci sia. L'evento si svolge fino alle 20 e comprende la mostra mercato ortoflorovivaistica Offagna in Fiore e l'apertura di uno stand gastronomico.

Il programma prevede la "Bricks in Offagna", esposizione di costruzioni con mattoncini by Marche Brick, sfide tra costruttori, area gioco per grandi e bambini. Mostra mercato Ortoflorovivaistica Offagna in Fiore e stand gastronomico.