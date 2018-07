Offagna, la storia continua: tra giullari e menestrelli tornano le celebrazioni medievali

Dal 21 al 28 luglio, in occasione delle Feste Medievali, la città di Offagna si trasforma e torna a rivivere l’atmosfera del passato: mostre, taverne, la via delle arti e mestieri, il vicolo dei cartomanti fanno da scenario a spettacoli, rassegne e rievocazioni storiche. Ci si imbatte nei giullari, negli armigeri, nelle popolane e nei nobili; ci si ritrova a parteggiare per un rione durante la storica disfida in armi. Si sogna e ci si diverte, magari riscoprendo l’ingenuo incanto dei cantastorie, dei menestrelli, del teatro di piazza; ci si dimentica, al suono di una ghironda o di una cornamusa, del presente. Non mancano gli spettacoli di piazza ispirati e tratti tutti dal repertorio classico medioevale: teatro di strada e dramma sacro, trionfi carnascialeschi, giullarate, musici, menestrelli e cantastorie, danzatrici, grullatores, mangiafuoco, saltimbanchi. I negozi cambiano il loro volto consueto, le insegne si trasformano in “cartigli”; il “cresciolo” diventa moneta corrente delle Feste. Le Feste Medioevali, nate dal desiderio di far rivivere l’antica tradizione della disfida in armi con l’arco, la balestra, la lancia, la mazza snodata, fra i quattro rioni del paese: Croce, Sacramento, San Bernardino, Torrione si sono subito proposte come suggestivo connubio tra storicità e spettacolo, fra cultura e tradizione e costituiscono ormai un’affermata manifestazione culturale a livello nazionale di grande richiamo turistico.



L'evento è aperto a tutti e per informazioni è possibile contattare il numero 071.7107005 o visitare i siti www.festemedievali.it e www.gruppotamburioffagna.com/.