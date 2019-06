Offagna buskers festival:al via lo spettacolo tra artisti di strada e giocolieri

Le strade, le piazze e i magici vicoli di Offagna, proporranno eventi dove potrete ammirare gli artisti presenti al Buskers Festival il 22 e 23 giugno. Musicisti, Clown, Giocolieri ed illusionisti si esibiranno in un susseguirsi di eventi lungo le vie del borgo medievale che coinvolgeranno ed entusiasmeranno grandi e piccoli. Passeggiando per le vie si potrà respirare una magica atmosfera che ti farà viaggiare in un mondo di musica, esibizioni ed animazione. Dalle 17 alle 24 la strada sarà il palcoscenico del Buskers Festival di Offagna. L'ingresso è gratuito.

Ecco l'elenco degli artisti: