Fiabe di Natale improvvisate in musica: arrivano le Oak tales

Teatro Terra di Nessuno, Zona Musica e Accademia56 presentano Oak tales,le fiabe di Natale improvvisate in musica. Domenica 22 dicembre, presso Accademia56 (via Tombesi 8, Ancona), gli attori del gruppo spettacoli di Teatro Terra di Nessuno si cimenteranno in improvvisazioni di fiabe di Natale sulla musica del gruppo Oaks Percussion Ensemble. Spettacoli: Primo: ore 17:00; secondo: ore 18:15. Biglietti: bambini 5 euro e adulti 3 euro.



Per informazioni e prenotazioni scrivere sulla pagina Accademia56 o con un messaggio privato, oppure all’indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate al numero 3927704328.