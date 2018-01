Nuvola, lo spettacolo per bambini al teatrino del Piano

Domenica 4 febbraio alle 17 al Teatro del Piano si alza il sipario sullo spettacolo per bambini dal titolo "Nuvola, storia di una bambina nata da una nuvola" con Nicoletta Briganti, Lino Terra e Natascia Zanni regia di Lino Terra.

Il biglietto ha il prezzo unico di 4 euro (si consiglia la prenotazione allo 071 82805 ) vendita biglietti presso il Teatrino del Piano, da un'ora prima dell'inizio. E' anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse, via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30 info: tel. 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it.

Nuvola è una bambina, una piccola bambina, nata magicamente da una nuvola, una grande nuvola. Come tutti quelli che nascono da una nuvola anche questa bambina è molto leggera, sembra anche lei fatta di vapore acqueo, e sembra che da un momento all’altro possa salire in cielo fino a raggiungere le altre nuvole. La storia di Nuvola è piena di fuggevoli incontri con altri personaggi, molto spesso altrettanto impalpabili per la loro forma o anche per il loro strampalato carattere. Ne nasce uno spensierato viaggio all’interno d’ un mondo multiforme e colorato, dove tutto sembra ad un tempo semplice e strano. La storia finirà soltanto quando la bambina, dopo la sua divertita scorribanda tra prati, boschi, paesi e città, potrà ricongiungersi alla sua “nuvola madre”. Lassù, insieme, attenderanno il ritorno del sole che spesso fa capolino proprio da dietro una nuvola, il sole che,nel grigio delle giornate di pioggia, sembrava perduto per sempre.