La primavera “Inedita”: la natura esplode tra arte e musica

Clorofilla saluta questo inizio di primavera 2019 in una maniera davvero “Inedita”: è questo il nome che l’associazione giovanile di Numana ha scelto per un’iniziativa capace di fondere in convivio natura, arte e musica all’interno di un unico evento, sempre nello spirito “clorofilliano” di condivisione e comunità, organizzato questa domenica 24 marzo, a partire dalle 16, nella Badia di San Pietro (in cima al Monte Conero), autentico gioiello di architettura romanica risalente all’anno 1000.

Dalle 16 alle 18, il programma inizia con “Inedita Plantarum”, il laboratorio d’arte diretto da Paola Tassetti, e aperto a un numero massimo di 15 partecipanti, nel quale si incontreranno botanica e materia, per propiziare la coesistenza di due mondi, quello antropico da una parte e quello organico dall’altra, tradotti in moduli di cemento artificiali ed elementi botanici, naturali.

In seguito, dalle 18 e 30, l’artista inaugurerà la mostra “Organi Botanici”: i materiali grafici e plastici da “Anatomia Vegetale”, l’installazione in progress (dal 2013) ed esposti già dal mattino all’interno della Badia di San Pietro al Conero, diventano installazione site specific con l’inserimento della classificazione vegetale prodotta in seno al laboratorio; le nuove opere vestiranno la navata centrale, come una vera e propria catalogazione di natura estetica, a celebrare le memorie del paesaggio autoctono.

Infine, dalle 19 e 30, un’esperienza sinestetica che raccoglie le ultime luci del crepuscolo e prelude alle sonorità della notte: è il progetto di Live Electronics “Cartridge Grain” dei musicisti Roberto Ficosecco ed Emanuele Specchia, una ricerca sonora, nata nel 2016, che si struttura attraverso due polarità: analogica e digitale. La sezione analogica prevede l’amplificazione, mediante le puntine di due giradischi, di diversi materiali, in particolare plastica, carta e legno. Le sonorità prodotte, ricche di rumore, vengono sfruttate per la creazione di ritmiche essenziali. La sezione digitale contempla l’utilizzo di campioni concreti elaborati attraverso algoritmi di sintesi granulare. Due universi materici, dunque, due differenti spazi sonori che affrontano percorsi solo all’apparenza antitetici, che creano un unico paesaggio vivo, mutevole e magmatico.

Inoltre, ad “Inedita”, si potrà gustare un aperitivo con cocktail e stuzzicherie dal bar dell’Hotel Monte Conero, e anche la libreria Fogola di Ancona sarà presente con una selezione di libri a tema arte e paesaggio. Il contributo all’evento è di 10 euro a persona, con parte del ricavato devoluto per interventi conservativi sulla chiesa. (Per info: 338 1294599; e-mail: clorofilla.numana@gmail.com; Facebook: Clorofilla Numana).