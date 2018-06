Noyz Narcos e Malgioglio al Mamamia, due star per una serata "hard core"

Sabato 16 giugno al Mamamia di Senigallia torna il grande rap con il concerto di Noyz Narcos. Il rapper romano è un’altra esclusiva targata Mamamia, una vera icona ormai da una vita della scena hip hop italiana e internazionale che porterà sul palco senigalliese il suo Enemy Tour, serie di concerti per presentare live il suo ultimo disco. Il biglietto ha il prezzo di 17.25 euro ed è acquistabile sul circuito Ciao Tickets.

Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, è uno dei nomi di punta del panorama hardcore/rap italiano. Inizia a farsi notare dalla scena fin dal 1994, ma il vero e proprio ingresso nel gioco lo si può datare 2002, quando all'età di 23 anni il rapper entra a far parte in pianta stabile del collettivo TruceBoys. Nel 2007 si realizza il secondo episodio solista della carriera di Noyz Narcos, “Verano Zombie”. L'album deve il proprio nome ad un brano presente nel disco “Non Dormire”, rivisitato con Metal Carter per l'occasione, a conferma di come tutta la carriera di Noyz sia legata da un fil rouge ben evidente. Gli anni che seguono questo disco permettono la piena comprensione dell'immaginario di Noyz e del TruceKlan al pubblico, grazie a due uscite non ufficiali ma comunque importanti: la raccolta “Ministero dell'Inferno” del TruceKlan, in cui Noyz è uno dei tanti MC a comparire, e il progetto realizzato in binomio con Dj Gengis “Best Out”, che nel 2009 verrà arricchito di un secondo volume. Guilty, terzo disco solista pubblicato nel 2010, è l'album che consacra definitivamente Noyz Narcos come uno dei big della scena. I fan dovranno attendere 3 anni prima di un nuovo progetto solista del rapper romano: è infatti il 2013 quando Monster compare sugli scaffali degli store. Il disco debutta alla settima posizione della classifica FIMI e consolida la già salda posizione di Noyz nella scena rap italiana. Il 2016 è l'anno in cui Noyz si affianca ad un nuovo produttore: The Night Skinny. Con lui il rapper pubblica nel giugno del 2016 il singolo Training Day, seguito, l'anno successivo, da Dope Games. A cavallo tra il 2017 e il 2018 i due collaborano alla realizzazione del quinto e ultimo disco solista di Noyz Narcos, Enemy, uscito lo scorso aprile.

E dopo il concerto ci si scatena con Cristiano Malgioglio. Sarà lui infatti l’ospite speciale dell’ambiente Trash, dove La Regina selezionerà le migliori hit, mentre il celebre cantante e show man intratterrà la folla come solo lui sa fare, concedendosi a centinaia di selfie.