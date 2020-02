Notti sicure nelle Marche: il progetto per sensibilizzare su alcool e droga alla guida

Si tien martedì 11 febbraio, dalle ore 9,30 alle ore 15,30, presso la sala conferenze di Polo9 ad Ancona, l’evento conclusivo di “Notti sicure nelle Marche”, un progetto realizzato con i fondi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicati alla prevenzione dell’incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso alcol-droga correlati.

“Notti sicure nelle Marche” ha operato per un biennio attraverso due équipe mobili, nel nord, centro e sud della regione, ed attività online, con l’obiettivo di aumentare le azioni preventive per intercettare le condotte a rischio dei giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, consumatori e non di alcol e sostanze nei contesti del divertimento. Si tratta di uno dei primi tentativi di ricavare informazioni strutturate in un progetto di unità di strada che ha connesso prevenzione e riduzione del danno, descrivendo la necessità di esplorare situazioni locali e sovralocali riguardanti uso di sostanze, assunzioni alcolcorrelate ed incidenti stradali, per orientare in modo più consapevole le risposte sociali e sociosanitare territoriali. Dopo la relazione tecnica del progetto, la giornata si aprirà al confronto sulle politiche di settore tra i direttori di Dipartimento per le Dipendenze Patologiche.