Notte delle candele: la tradizione si avvicina con i vecchi sapori d'autunno

Si avvicina la 22esima edizione di Vecchi Sapori D'Autunno a Belvedere Ostrense, giovedì 14 novembre infatti partirà con la novità della "Notte delle Candele". Ma questa edizione sarà rinnovata anche dal lato sicurezza ed ambiente. “Notti sicure nelle Marche”, a cui la manifestazione aderisce, è un progetto finanziato con fondi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prevenzione di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di alcol-droga correlati. Tale progetto prenderà vita sabato a Belvedere Ostrense e vedrà, tra le varie cose, la possibilità di misurare il tasso alcolemico.

Altra novità riguarderà l'ambiente, con il progetto Plastic Free. Due importanti e sensibili attività del territorio, la Solution Italy srl e la In.Co.M. srl, si uniscono per fornire gratuitamente migliaia di bicchieri e kit privi di materiali non biodegradabili, rendendo, di fatto, Vecchi Sapori D'Autunno una manifestazione Platic Free.

Intanto è stato rilasciato il ricco programma di questa super edizione che, lo ricordiamo, include 14 storiche taverne medievali, aperte già dal giovedì. Ecco il programma:

Giovedì 14 novembre: notte delle Candele

ore 19,45-20,15 - Spettacolo di apertura SHOW COOKING con CHEF ANTONIO della TAVERNA DEGLI ARCHI

ore 20,30 - Inizio cena presso le cantine aderenti - su prenotazione alle ore 21,00 delle Il paese completamente al buio sarà illuminato da migliaia di candele

ore 22,00 - Spettacolo di fuoco “I FUOCHI FATUI” - P.zza San Pietro

Venerdì 15 novembre

ore 18,00 - Seminario “Un viaggio nella storia delle produzioni agroalimentari marchigiane: la Salamora di Belvedere non solo un condimento”- organizzato da COLDIRETTI - Cantine del Comune presso Mostre e Convegni. Relatori: Prof. Tommaso Lucchetti - Agrichef - Pierluca Federici

ore 19,00 - Apertura Taverne

ore 20,00 - MUSICA FOLK ITINERANTE

ore 22,00 - Desaritmia - Cantina Ducci

ore 22,00 - GIANLUCA GDJ BINCI (Musica a 360°) - Piazzetta dei Birbacciò

ore 22,00 - LILLO DJ - Cantina delle Pallavoliste

ore 22,30 - 883 tribute I secondo tempo - Piazza Martiri Patrioti

Sabato 16 novembre

ore 17,00 - Mini corso di avvicinamento all’olio extra vergine di oliva con abbinamento finale ai cibi - su prenotazione 351 8032059

ore 19,00 - Apertura Taverne

ore 20,00 - MUSICA FOLK ITINERANTE Mangiafuoco OTTOMIX (3 spettacoli da 15’, ore 21, ore 21,45, ore 22,15)

ore 22,00 - Andrea Dust Polverini - Cantina Ducci

ore 22,00 - DJ MORRU (Afro remember) - Piazzetta dei Birbacciò

ore 22,00 - LILLO DJ - Cantina delle Pallavoliste

ore 22,30 - Capabrò - Piazza Martiri Patrioti

Domenica 17 novembre

ore 12,00 - Apertura Taverne - pranzo su prenotazione - dalle ore 14,30 - Visite guidate gratuite al centro storico per info 340 3124136

ore 15,30/18,00 - KaluKalu - Spettacolo itenerante di giocoleria, fuoco e laboratorio circo

dalle ore 16,00 - Musiche e balli folk con il gruppo “Quelli dell’Ara” ore 17,00 - Barzellette & Risate con Rana - Piazza Martiri Patrioti Teatro improvvisazione “STUPOR MUNDI” (Durante il pranzo e la cena)

ore 17,30 - Patrik Pambianco & Babeface - Cantina Ducci (Mix Internazionale)

ore 19,00 - Apertura Taverne per la cena.