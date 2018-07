La notte del Verdicchio: degustazioni, blues e arte per il re dei vini marchigiani

Sabato 21 luglio torna La Notte del Verdicchio, un evento dedicato al re dei vini marchigiani di cui Cupramontana è la capitale. Una serata a ingresso libero all’insegna del vino, della musica e dell’arte che avrà inizio alle ore 18 e prevedrà degustazioni in piazzetta con le cantine cuprensi, concerti di musica blues in collaborazione con il San Severino Blues Festival, negozi aperti, giochi per bambini e laboratori, spettacoli, stands gastronomici e un tuffo nel passato con l’esposizione di Vespe, Lambrette ed auto d’epoca per le vie del centro. Ad arricchire questo palinsesto ci sarà la mostra, inaugurata alle ore 18, di Patrizia Bettarelli e Serena Novo, dal titolo “Tra immagine e scrittura: due percorsi espositivi nella città di Luigi Bartolini” allestita presso la sala Raoul Bartoli e curata dal Professor Antonio Luccarini. La mostra che sarà visitabile fino al 2 settembre unisce la poliedricità di due artiste, afferma Luccarini, che si incontreranno per la prima volta a Cupramontana con l’altrettanta poliedricità della figura di Bartolini, uno fra i maggiori incisori italiani del Novecento, nonché eccellente acquafortista, pittore, scrittore e poeta nativo di Cupramontana.

Il programma

Ore 18:00 Inaugurazione mostra “Tra immagine e scrittura” di Patrizia Bettarelli e Serena Novo presso la Sala Raoul Bartoli

Ore 18:30 Laboratori per bambini “Manine in pasta”, “Giochiamo insieme”, Truccabimbi e palloncini gonfiabili in Corso Leopardi

Ore 19.00 “Salotto del Verdicchio” Inizio degustazioni del Verdicchio di Cupramontana in Piazza IV novembre

Ore 19:00 Spettacolo del gruppo musicale “Julia Shore Quartet” in piazza IV Novembre

Ore 19:30 Spettacolo del gruppo musicale “Reciclato Blues” in Piazza Cavour

Ore 21:00 Spettacolo del gruppo musicale “Capabrò” in Corso Leopardi

Ore 21:00 Spettacolo del gruppo musicale “Verdicchio Sound System” in Via Marianna Ferranti

Ore 23:30 Concerto “Slick Steve & The Gangster- San Severino Blues” in Piazza Cavour.