La notte dei single: l'appuntamento romantico si fa misterioso

Una serata tutta dedicata ai single, un indirizzo misterioso e tanti incontri affascinanti: è questo il menù della serata che si svolge in pieno centro ad Ancona venerdì 29 novembre dalle 20.30. L'evento si terrà venerdì 29 novembre alle 20:30 in uno dei locali del centro ma l'indirizzo sarà rivelato ai prenotati dopo la prenotazione. Quindi per riservare il proprio posto è obbligatorio inviare un messaggio al numero wattupp 349 5867455. I posti sono limitati e la tariffa è di 20 euro.

L'idea della Single night nasce nell'obiettivo di partecipare alla vita della città e di viverla in tutte le sue potenzialità, e secondo permettere uno spazio in cui si possa parlare lo stesso linguaggio di persone single e possibilmente incontrare la fatidica l'anima gemella. Una serata per divertirsi diversamente insieme e incontrare nuove persone.

Il programma: