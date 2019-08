Laboratori, spettacoli e lezioni di ballo: torna in città la "Notte bianca kids"

FALCONARA - Torna venerdì 9 agosto La Notte Bianca Kids, la serata interamente dedicata ai bambini che dalle 18 alle 24 animerà l’isola pedonale di via Bixio e piazza Mazzini con laboratori, mercatini, spettacoli, giochi e attrazioni. La nuova edizione dell’iniziativa, che l’anno scorso ha richiamato in centro città centinaia di famiglie, potrà contare su tante attività manuali dedicate ai più piccoli: in piazza Mazzini ci sarà il laboratorio per decorare le magliette, per realizzare una tovaglietta plastificata personalizzata, per trasformare i sassi in opere d’arte e si potrà giocare con i giochi in legno di una volta. Nell’isola pedonale i bambini potranno lavorare il fimo, la terracotta e il peltro, realizzare frisbee da spiaggia e carta marmorizzata.

Piazza Fratelli Bandiera si trasformerà invece un angolo per il ballo, dove i più piccoli potranno prendere lezioni con la Ma. Mo. Dance. Lungo via Bixio, nel tratto limitrofo a piazza Mazzini, ci sarà anche la scuola di musica Vincent Persichetti che allestirà un angolo musicale e nella stessa zona sarà possibile prendere lezioni di inglese grazie a un laboratorio dedicato. Tra le novità di questa edizione, anche ‘Giochiamo con l’Arte’: in piazza Mazzini ci saranno le riproduzioni dei quadri più noti, come la Gioconda di Leonardo e l’Urlo di Munch, che potranno essere spunto per una foto (ci saranno spazi vuoti per il viso e le mani) e per una prima conoscenza di queste opere d’arte. Davanti alla sala ex Mercato Coperto sarà invece allestito il mercatino dei bambini, che potranno mettere in vendita i loro giocattoli: c’è ancora tempo per iscriversi contattando il numero della New Event 3284165446. Doppio l’appuntamento con gli spettacoli: alle 18.30 in piazza Mazzini arriverà il Mago Tony, mentre alle 21.30 ci sarà lo spettacolo del Cappellaio Magico ‘Big illusion’ con illusionismo e giochi di prestigio per stupire gli spettatori. Una serata all’insegna del divertimento e dell’apprendimento, che permetterà ai più piccoli di mettere a frutto creatività e talento e di conoscere tanti aspetti dell’arte e della manualità. «Avevamo ideato questa iniziativa alcuni anni fa – dice il sindaco Stefania Signorini – e ogni edizione è cresciuta ottenendo sempre maggiore successo, tanto che per questo evento arrivano famiglie anche dai Comuni limitrofi. Ha la caratteristica di coinvolgere grandi e piccoli, perché rientra in una programmazione estiva, quella del cartellone 2019, studiata per intercettare i gusti di diverse fasce della popolazione».