Torna la "Notte bianca dei desideri", in cielo lanterne galleggianti e farfalle luminose

E’ dedicata al tema della luce la ‘Notte bianca dei desideri’ di Falconara, che nella serata di venerdì 26 luglio dalle 21 alle 24 animerà il litorale falconarese in contemporanea con le manifestazioni organizzate nelle altre località della costa marchigiana. Oltre alle lanterne galleggianti che, come nelle scorse edizioni, saranno rilasciate in mare dai partecipanti, quest’anno ad accendere la spiaggia saranno anche le ‘farfalle luminose’, artisti di strada che indosseranno costumi dalle grandi ali illuminate. La parata delle farfalle percorrerà il litorale sui trampoli e a piedi, in una suggestiva coreografia che si concluderà con uno spettacolo di giocoleria luminosa, magie di fuoco e un’esibizione acrobatica su un grande carillon illuminato a forma di luna.

Nella spiaggia libera davanti alla ex Piattaforma Bedetti verranno accese decine di fiammelle a comporre una grande F di Falconara e un cuore. I veri protagonisti della serata saranno comunque i partecipanti, che potranno cenare in riva al mare in attesa dell’inizio dell’animazione, dello spettacolo e del rilascio a fine serata delle lanterne galleggianti, quando ognuno potrà esprimere il proprio desiderio. A tutti l’amministrazione comunale chiede di indossare qualcosa di bianco, per esaltare la coralità della serata che si concluderà con il ‘rito’ delle lanterne, da affidare alle onde del mare tutti insieme. L’intera serata sarà trasmessa in diretta da Radio Arancia. Le lanterne saranno distribuite da tutti gli stabilimenti balneari. Si tratta di lanterne di carta completamente biodegradabili, che non rilasciano sostanze tossiche a contatto con l’acqua.

Si tratta della principale iniziativa in spiaggia dell'estate falconarese - dice il sindaco Stefania Signorini - che è arrivata alla terza edizione. Questa manifestazione cresce ogni anno, richiamando migliaia di persone, tanto che la Regione Marche ha scelto Falconara per la diretta radio: un riconoscimento a livello regionale.