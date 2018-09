Notte bianca: in centro tra bancarelle, sport e musica tutta la notte

Sabato 15 settembre arriva ad Ancona la Notte Bianca. La grande notte bianca del centro parte alle 18 del 15 settembre e prosegue fino alle 3:30. Quest'anno, include la programmazione del Festival La mia Generazione, che si svolge alla Mole Vanvitelliana e riserva per piazza del Plebiscito il grande show di chiusura, con gli Almamegretta e Daddy G dei Massive Attack. Gli eventi principali impegneranno le grandi piazze della città, e La Mole, mentre alcuni esercizi commerciali lanceranno per la prima volta ad Ancona l'iniziativa dello "Sbaracco", allestendo le merci in strada sin dal pomeriggio. Agli eventi in piazza, si aggiungono numerosi gli spettacoli organizzati dai singoli operatori nelle vicinanze dei negozi, con una predilezione per la danza di strada e per la musica diffusa, mentre è fortemente presente lo sport, in piazza Pertini con il minibasket e soprattutto in piazza Roma dove, alle 19:30, verrà presentata la squadra dell'U.S. Anconitana. Aperti i parcheggi cittadini e garantito il servizio bus navetta consueto, cui si aggiunge nella tratta Parcheggio degli Archi - Mole - Centro il trenino che ha spopolato nel corso dell'estate.

Il Calendario dei principali eventi:

Mole Vanvitelliana - la mia generazione festival

h. 17:30 market del vinile a cura di zamusica

dalle h. 17:30 hip nic visual art area a cura di hip nic in collaborazione con annaclara di biase e ner.to

dalle h. 17:30 alle h. 00:00 guido harari/memobox gli sguardi di una generazione mostra di guido harari

h. 18:00, lazzabaretto rachele bastreghi selezione musicale

h. 19:00, sala boxe omero la mia generazione si racconta a cura di carlo chicco

con: luca de gennaro, raiz, francesco magnelli, francesco paolo chielli, cristiano marcelli, valerio soave e luca valtorta

h. 21:30, la corte la mia generazione tour

mauro ermanno giovanardi in concerto feat. ginevra di marco, raiz, cristiano godano, edda, eva poles, mara redeghieri e rachele bastreghi

h. 23:45, spazio cinema quasi a mezzanotte un film

sonorizzazione dal vivo della pellicola "la signorina else" a cura dei marlene kuntz

Piazza pertini

dalle 18:00 alle 23:00 gsadriatico minibasket e psicomotricita'

dalle 22:00 alle 00:00 old country pickers live e balli country

Piazza roma

dalle 18:00 alle 22:30 (lato fontana) anconagility esibizione cinofila con attività gratuite per il pubblico

dalle 19 e 30 alle 21:30 presentazione dell'u.s. anconitana

dalle 22 e 30 alle 01:00 concerto dei gruppi di officina ancona musica

Piazza della repubblica

dalle 21:00 alle 00:00 sfilata di miss conero

Piazza del plebiscito

dalle 01:00 alma megretta dub box + daddy g djset

Musei civici

dalle 21:00 alle 23:00 pinacoteca: degustazione in cortile e visite

dalle 21 alle 23:00 museo della citta': caccia al tesoro

Lungo le strade di ancona

spettacoli musicali, di danza e dal vivo a cura degli operatori commerciali del centro

sbaracco di corso mazzini e altre vie del centro per uno speciale "tuttofuori" delle attività sin dal pomeriggio