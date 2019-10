Al Teatro delle Muse la magia del Musical Notre Dame de Paris per la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona

Grande attesa per domenica prossima 20 ottobre, alle ore 21, al Teatro delle Muse con la Compagnia dei Frolli di Porto san Giorgio, che porterà in scena il Musical “NOTRE DAME DE PARIS”, tratto dal capolavoro di Victor Hugo, con l’adattamento in italiano di Pasquale Panella, le musiche di Riccardo Cocciante, le liriche di Luc Plamondon e le coreografie adattate per i Teatri dalla regista Manuela Petrillo.

Lo spettacolo ha avuto il patrocinio del Comune di Ancona, da sempre vicino al suo ospedale, dell’Azienda Ospedali Riuniti, dell’Università Politecnica delle Marche, della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) e della Confartigianato Ancona – Pesaro Urbino. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di miglioramento che la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus sta portando avanti da anni all’interno del più grande Ospedale delle Marche. I posti sono numerati e i biglietti d’ingresso (12 euro per adulti e 8 euro per invalidi, minori fino a 16 anni, possessori della KUM Card 2019) possono essere acquistati alla Biglietteria del Teatro