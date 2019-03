Tutti i nodi vengono al pettine: commedia dialettale per beneficenza

La compagnia Gli attori per caso presentano una commedia dialettale in due atti al teatro Cortesi di Sirolo il 30 marzo dal titolo Tutti i nodi vengono al pettine. L'iniziativa è a sostegno dei malati di SLA in collaborazione con il Circolo Culturale di Sirolo.



Il ricavato sarà devoluto alla sezione AISLA di Ancona. Prenotazioni 333.6844976 - 333.5279114