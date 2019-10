No gravity dance theatre: la Divina Commedia "scala" La Fenice

Divina Commedia di No Gravity Dance Theatre: al via lo spettacolo venerdì 11 ottobre alle ore 21 che apre il cartellone in abbonamento del Teatro la Fenice di Senigallia. I biglietti sono disponibili su Happy Ticket a partire da 5 euro.

Danza, musica e canto vivono insieme creando una sola grande e potente immagine. Nell'aria si gioca la sfida di No Gravity Dance Theatre: la soppressione di uno dei limiti più implacabili stabiliti alla nostra natura, la gravità. Che qui sembra non esistere più. In scena i danzatori Mariana Porceddu, Antonella Perrazzo, Eva Campanaro, Camilla Gesualdi, Francesco Saverio Cifaldi, Antonino Casile. Le musiche di scena sono di Johann Sebastian Bach, Gioachino Rossini, Jean Sibelius, Igor Stravinskij, Meredith Monk, Steve Reich - rielaborazione/mix Emiliano Pellisari Studio. Le voci recitanti sono di Gianni Bonagura, Laura Amadei, Carla Ortenzi e Marion Chiris. Regia, ideazione scene, disegno luci Emiliano Pellisari. Biglietti e info: 0717930842 e 3351776042, aperta nei giorni di spettacolo dalle 17. Inizio alle ore 21.