NightRun: la corsa più colorata della riviera marchigiana

SENIGALLIA - Come colorare una corsa? Semplice, con NightRun. A un mese di distanza da Albarun, si torna a correre per le vie del centro di Senigallia per 8,3 chilometri. Ma questa volta lo start sarà alle 21,30. Sabato 18 agosto da piazzale della Libertà (Rotonda a Mare) la corsa più fluo della riviera marchigiana prenderà il via per la prima edizione di NightRun. Ideata e organizzata dalla Asd Sport & Travel con il patrocinio del Comune di Senigallia e il supporto di King Sport & Style e del ristorante Tajamare. Sponsor tecnico Pro Action.



Le iscrizioni sono già aperte e il numeratore sta salendo. Per iscriversi c’è tempo fino al 17 agosto attraverso tre modalità: online sul sito www.nightrun.it (tramite la piattaforma Enternow), compilando il volantino e consegnandolo nei negozi King Sport & Style delle province di Ancona e Pesaro, oppure al ristorante Tajamare del lungomare Marconi a Senigallia. Sabato 18 agosto sarà possibile iscriversi direttamente al corner NightRun, in piazza della Libertà, dalle 16 sino alle 21. Stesso luogo e ora per ritirare il kit che oltre alla maglia ufficiale contiene un integratore Pro Action e 2 braccialetti fluo. Per rendere ancora più colorata NightRun, chi vuole può portare da casa quanto renda ancora più variopinta la corsa.



Questo il percorso completo, che attraverserà i luoghi più suggestivi della città: Piazzale della Libertà, Lungomare Marconi, Porto canale, sottopassaggio pedonale Via Perilli, Portici Ercolani, Via Mastai, Piazza Saffi, Via Solferino, Via Oberdan, Via Chiostergi, Viale Leopardi, Piazza Saffi, Corso 2 Giugno, Ponte 2 Giugno, Via 20 Settembre, Via Gorizia, Via Piave, Via Monteverdi, Via Boccherini, Via Scarlatti, Via Paisiello, Via stadio, Via Piave, Via Montenero, Ponte Garibaldi, Via Caserme, Via Mazzini, Via Pisacane, Via Marchetti, Via Fratelli Bandiera, Via Cavour, Piazza Doria, Ponte 2 Giugno, Via Dogana vecchia, Piazzale Bixio, Via Darsena, Porto (lato nord), Lega Navale, Via Darsena, Piazzale Bixio, Banchina di ponente, Passerella pedonale, Lungomare Marconi, rientro a Piazzale della Libertà.



Non mancheranno poi le sorprese per chi non correrà. La festa, infatti, inizierà dalle ore 17 con la musica e l’intrattenimento di Dj Paperino. Durante la corsa il palco rimarrà attivo con le esibizioni di Palestra Fitxfun e My Fitness.



Info: Roberto Pasquinelli: 335-1828535 - www.night-run.it - https://www.facebook.com/ nightrunsenigallia/