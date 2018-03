One night latina: l'animazione di Tumbaopegao accende la notte

Il 29 marzo torna l'appuntamento latino firmato Tumbaopegao con il Naif Club. Tante le scuole di ballo partecipanti e un djset di Renny y dj Alexito in consolle per tutta la notte e animazione fino al mattino.

Lodalità ingresso: ticket normale 7€ con drink, ticket ridotto in listascuole 5€ con softdrink, ingresso libero per chi prenota tavolo con obbligo di bottiglia per un max di 6 persone, ticket ingresso + apericena con drink 15€ (solo su prenotazione).

Per info tavoli e prenotazioni telefonare al 3385879979.