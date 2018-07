Nico 1988: al Gabbiano la proiezione con la regista

Un evento estivo all'insegna del cinema quello programmato dall’Arena Gabbiano di Senigallia lunedì 23 luglio. Infatti, nella sala allestita sotto le stelle, si svolge un dibattito in collegamento diretto via Skype con la regista Susanna Nicchiarelli cogliendo spunto dalla presentazione a senigalliesi e turisti del suo ultimo lavoro: Nico,1988. Il Cinema Gabbiano ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con la seconda edizione della “Fiera del Disco”, in programma venerdì 20 e sabato 21 luglio, durante la quale sono distribuiti dei buoni a ingresso ridotto per la proiezione di Nico, 1988. Da segnalare l'iniziativa collaterale gradita ai cultori della musica di Nico: su prenotazione è disponibile il vinile della colonna sonora del film.



Scritto e diretto lo scorso anno dalla regista romana, il film, ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, è un toccante road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico (interpretata da una eccellente Trine Dyrholm).