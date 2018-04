New Motion Quartet: il grande jazz torna in casa Moroder

Le Cantine Moroder tornano ad ospitare il grande jazz: domenica 29 aprile il New Motion Quartet sale sul palco per un'esibizione che ha inizio alle 19 fino alle 21.30. Il quartetto italo-americano permetterà al pubblico di conoscere il sassofonista Francesco Geminiani, da tempo residente a New York. Ispirato dai maestri del sax tenore, Francesco sviluppa fraseggio e personalità in modo tale da essere richiesto dai massimi musicisti della scena. Suona infatti, fra gli altri, con Eddie Henderson, Billy Cobham, Dado Moroni, Bill Stewart, e si esibisce in club e palcoscenici famosi come il Dizzy’s Club Coca Cola, lo Smoke, i festival di Montreux e di Ascona.

Concerto aperitivo: 18 euro. Prenotazione consigliata al numero 071-898232.