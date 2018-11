For those I never knew: il grande jazz torna alle Muse

Nuovo appuntamento per Ancona Jazz al Ridotto delle Muse, giovedì 22 novembre ore 21 con For those I never knew, concerto con le musiche di Luca Flores composte per il Matt Jazz Quintet negli anni compresi fra il 1984 e il 1987. Luca Flores è stato un importante musicista jazz fiorentino sulla cui vita e opera Walter Veltroni ha scritto, nel 2003, il libro Il Disco del Mondo da cui è stato tratto il film di Riccardo Milani “Piano, Solo” interpretato da Kim Rossi Stuart (2007). Nonostante la prematura scomparsa all’età di 38 anni, avvenuta il 29 marzo 1995, Flores è considerato uno dei più importanti pianisti e compositori jazz italiani e nella sua carriera ha intrecciato collaborazioni con grandissimi artisti fra cui Chet Baker, Dave Holland, Lee Konitz, David Murray. Grazie al suo talento e alla sua straordinaria espressività, è stato una figura di riferimento per la vita musicale di Firenze nel corso degli anni Ottanta e Novanta e guida sia per i giovani musicisti che si apprestavano a diventare professionisti, sia per qualsiasi appassionato di musica. Il concerto-tributo sarà un’occasione per riascoltare alcuni dei brani più belli e intensi che Flores compose negli anni Ottanta per il suo quintetto, il Matt Jazz Quintet, di cui Di Puccio e Fabbri furono componenti entusiasti. Di Puccio fu ospite per due anni nelle rassegne di Ancona Jazz, nel 1984 all’Osteria Strabacco e nel 1986 al Teatro Sperimentale, con il gruppo “Streams” guidato dalla cantante Tiziana Ghiglioni. L’occasione per ascoltare la musica del Matt Jazz Quintet è nuova e imperdibile dunque, arricchita dalla presenza di giovani e talentuosi musicisti marchigiani, proprio come Flores avrebbe desiderato. Prima del concerto saranno proiettati un breve filmato e alcune foto, mentre il vibrafonista Alessandro Di Puccio racconterà aneddoti e ricordi, anche con riferimenti al libro scritto da Walter Veltroni, che per l'occasione ha realizzato una testimonianza video.



Posto unico numerato: intero 8,00 euro, ridotto 5,00 euro (giovani fino a 26 anni, soci Marche Jazz Network). Biglietteria del teatro aperta dalle ore 20, tel 071-52525.