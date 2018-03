Nek, Pezzali e Regna in concerto: il tour ferma al Palaprometeo

La storia della musica pop arriva ad Ancona. Il trio di cantanti Nek, Max Pezzali e Francesco Renga si esibiscono in concerto al Palaprometeo sabato 7 aprile alle 21. Biglietti da 35 a 75 euro acquistabili sul circuito TicketOne.

Un live con più di trenta brani in scaletta: oltre due ore e mezza di musica in cui Max, Nek e Renga reinterpretano a tre voci i grandi successi delle loro straordinarie carriere, unendo i loro tre incredibili repertori venticinquennali. In scaletta, tra le altre, hit come “Gli anni”, “Fatti avanti amore”, ‘Il mio giorno più bello nel mondo”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “L’universo tranne noi”, “Come mai”, “Sei un mito”, “Lascia che io sia”, “Ci sarai”. Ad affiancarli c'è una band di nove grandi musicisti.