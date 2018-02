Giovedì 15 febbraio alle ore 17.00 si tiene "L'ora del racconto" alla biblioteca comunale di Falconara, in Piazza Mazzini 2: letture a bassa voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei volontari del progetto "Nati per leggere".

L'ingresso è gratuito ed è necessario prenotarsi allo 0719177768.