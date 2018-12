Natale in via Italia: Falconara si veste a festa tra dolci, castagne e vin brulé

Musica, degustazioni e divertimento a Falconara con il “Natale in Via Italia”. Sabato 15 dicembre la via sarà in festa per dare inizio alle celebrazioni natalizie in città. L’iniziativa è organizzata dai commercianti di via Italia con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino e si colloca all’interno del cartellone degli eventi previsti per il ‘Christmas Village’.



Dalle ore 15.30 fino alle ore 21 via Italia si trasformerà nel regno di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli che potranno visitare la sue casetta e divertirsi con tante animazioni e la magia del truccabimbi. Sarà attiva un’area food per tutta la durata dell’iniziativa e non mancheranno caldarroste e vin brulé. In più Gelateria Acquolina e Wine Bio & Altro offriranno per l’occasione delle degustazioni gratuite dei propri prodotti a tutti i partecipanti di “Natale in via Italia”. Dalle ore 16 spazio a musica e animazioni in diretta radio nazionale con il ‘Party on the Road’ di Radio Studio Più.