Natale con swing: torna il concerto jazz sotto l'albero

Anche per il 2018 Ancona Jazz curerà, ogni venerdì, gli appuntamenti jazz nel cartellone di biANCONAtale, rassegna di eventi dedicati al Natale organizzata dal Comune di Ancona. Secondo appuntamento venerdì 7 dicembre alle ore 18 sul palco sotto l’albero di Natale in Piazza Roma con il Monia Angeli Quartet A Natale...con swing per un pomeriggio in musica dai grandi classici swing italiani e americani, da Meraviglioso e La vita è bella, ai più famosi e amati brani natalizi per vivere in musica il Natale.



La formazione: Monia Angeli, voce; Stefano Nanni, piano; David Padella, contrabbasso; Gianluca Nanni, batteria. Monia Angeli, cantante Jazz&Swing, docente di canto, ha avuto modo di esibirsi e di farsi conoscere in tutt’Italia e all’estero, ha collaborato con molti nomi prestigiosi come Paul Young, Fabrizio Bosso, Franco Califano, Tony Renis. Ha condiviso il palcoscenico col grande Paolo Villaggio per gli ultimi quattro anni, calcando i palchi dei più importati teatri italiani e con Mogol. Ha partecipato a importanti trasmissioni televisive Rai e Mediaset esSi è esibita nei migliori jazz club italiani. Ha cantato ad Umbria Jazz 2016. L’ultimo disco pubblicato è “Walking on Air”, un Omaggio a Fats Waller e alla musica americana e italiana degli anni ’30 e dintorni. Ha una formazione eterogenea che le permette di essere una cantante dallo stile inconfondibile, la contraddistingue infatti una voce ricca di sfumature e colori, ma con precisione e tecnica straordinarie. La sua poliedricità e preparazione l’hanno vista coinvolta con la sua musica anche negli spettacoli di grandi nomi della comicità come Gene Gnocchi e Renato Pozzetto. Monia Angeli dirige una scuola di musica di alto livello; viene inoltre chiamata nelle scuole italiane per tenere masterclass e seminari ed è direttore artistico di festival e rassegne.