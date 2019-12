Natale solidale col mercatino del Centro Missioni Osimo

OSIMO - Natale si avvicina e la corsa ai regali è già cominciata. Il Centro Missioni di Osimo quest'anno promuove un mercatino natalizio con tante idee regalo originali e soprattutto solidali, la cui raccolta fondi contribuisce a finanziare progetti di sviluppo per i bambini in Uganda e Brasile.

Presso la Bottega del Mondo dell'associazione, in via Pontelli vicino al municipio, dal martedì alla domenica (orari 10 - 12 e 17 - 20) sarà possibile trovare presepi dall'Italia e dal mondo, oggettistica e alimentari del commercio equo e solidale, creazioni realizzate dalle volontarie. Insomma, se si vuole optare per un regalo solidale, qui le possibilità di scelta non mancano. I presepi sono stati concessi da Enrico Canapa, un appassionato che da oltre 50 anni costruisce presepi con vari materiali (legno, carta pesta, rami di alberi...) e statuine di alto pregio, di varie dimensioni e altezze, allestendo casette con varie stanze arredate e riproducendo la vita di contadini e pastori.

Inoltre ci sono anche tante Natività, dentro a capanne abbellite con muschio fresco e con statuine di varie dimensioni, complete di luci a led; alberi di Natale di varie grandezze, decorati con diversi oggetti e luci; oggetti del commercio equo-solidale ideali per completare l'allestimento dell'albero di natale. Le volontarie dell'associazione hanno realizzato dei centri tavola, utilizzando fiori e rami di pini, abete, agrifoglio, pigne, decorate anche con effetto neve, Babbi natale di varie dimensioni, gnomi, angeli e candele di vari colori, e piccole composizioni che rappresentano la natività, usando sempre elementi naturali come cortecce, pigne, tronchetti e alberelli di legno dipinti a mano. Per restare sul classico, si confezionano anche cesti natalizi con i dolci della tradizione e con tè, caffè, tisane, spezie ecc. del commercio equo solidale.

Per info e contatti 349 8693319 info@centromissioni.it