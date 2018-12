Concerto di Natale: Simone Borghi sul palco per lo Iom

Dopo i successi del concerto dedicato alle carriere soliste di John Lennon e Paul McCartney e della British Pop Night, il musicista marchigiano Simone Borghi torna per il terzo anno consecutivo sul palco del Teatro Sperimentale di Ancona per presentare un nuovo grande concerto-evento a favole dello IOM, l'Istituto Oncologico Marchigiano che da più di trent'anni si occupa di assistere gratuitamente i malati oncologici e le loro famiglie in Ancona e 15 comuni limitrofi.



Hollywood Songs - Concerto di Natale per lo IOM è il titolo dello spettacolo che si terrà il prossimo tredici dicembre con protagista il gruppo musicale delle Paillettes, (formato da Giorgia Gasparoni alla voce, Claudia Cavazzana alla voce e tastiere, Francesca Schirillo alla batteria, Giulia La Torre alla chitarra e Daniela Picozzi al basso) che interpreterà le canzoni tratte dai più famosi film hollywoodiani degli anni ottanta tra i quali "Pretty Woman", "La Storia Infinita" e "Flashdance" Alla serata organizzata dallo IOM, con il patrocinio del Comune di Ancona, oltre alle Paillettes e Borghi parteciperanno numerosi ospiti tra i quali la cantante Veronica Key, Stritti e il campione italiano di Beatbox, J-BEAT, il Dj Shiffa, il coro giovanile "La Città dei Suoni" di Zona Musica diretto dall'insegante Laura Petrocchi, accompagnato dalla band del giovane pianista Francesco Taucci e gli allievi della Luna Dance Center. L'intero incasso dei biglietti, che sono disponibili in prevendita presso il Bar Giuliani (Corso Garibaldi 3 Ancona - Mar/Dom 7:00/1:30), la Fondazione IOM (Corso Mazzini 100 Ancona - Lun/Ven 8:30/12:30) e che potranno anche essere acquistati al Teatro Sperimentale (Via Redipuglia 59 Ancona) direttamente giovedì 13 dicembre a partire dalle ore 18, sarà interamente devoluto alla Fondazione IOM.