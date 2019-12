A Natale l’inaugurazione del presepe di sabbia a Porta Lambertina

SENIGALLIA – Sarà inaugurato domani, martedì 24 dicembre alle ore 17, il suggestivo presepe di sabbia allestito sotto porta Lambertina e realizzato da Mario Milano, docente dell’istituto Belardi di Marzocca e tra i disegnatori del celebre fumetto Tex Willer, con la collaborazione di Riccardo Fioretti. Il taglio del nastro sarà seguito dall’esibizione di un coro di bambini che eseguiranno canti natalizi guidati dalla maestra Roberta Silvestrini.

«La nostra gratitudine – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – va Mario Milano, che in questi giorni ha lavorato anche fino a tarda sera per consegnare quest’opera straordinaria che ci permetterà di ammirare una natività realizzata a grandezza reale e di forte impatto emotivo. Un lavoro che, oltre a impreziosire la già suggestiva area di piazza Porta Lambertina e via Carducci, rappresenterà una bella attrazione per visitatori e turisti durante le festività».