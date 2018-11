Natale ad Ancona: iniziano i festeggiamenti con due cori della città

Ancora manca un mese al Natale ma la città di Ancona si porta già avanti con gli eventi pensati ad hoc. Domenica 25 novembre sul palco di piazza Roma, nel fitto cartellone organizzato dal Comune, già i primi due appuntamenti da non perdere: alle 17:00 il concerto della Corale Curzi e alle 18:30 quello della corale Le Muse.

Inizialmente denominata Corale "S. Michele Arcangelo" e diretta dal M° Q. Curzi, la corale Curzi presta servizio liturgico nell'omonima parrocchia anconetana fin dagli anni ‘50. Dal 1999, sotto la guida dell'attuale direttore, raggiunge l'organico di oltre 40 elementi ed estende l'attività musicale anche al di fuori dell'ambito parrocchiale partecipando a numerose manifestazioni e rassegne regionali e nazionali. Nel 2005 si costituisce con regolare atto giuridico assumendo l'attuale denominazione "Corale Quinto Curzi". Il repertorio comprende tutti gli aspetti più significativi della letteratura corale: canto gregoriano, polifonia profana Rinascimentale, polifonia sacra dal Cinquecento al Novecento, celebri cori di opere liriche e gospel-spiritual. E' anche grazie al repertorio vario e sempre di alta qualità che la Corale riceve costantemente l'apprezzamento del pubblico. Tra le esecuzioni più importanti ricordiamo il "Gloria" in Re Maggiore di A. Vivaldi, per soli coro e orchestra, la "Missa in tempore belli" di F.J. Haydn, per soli, coro e orchestra, la "Missa Sancti Joannis de Deo" di F.J. Haydn, per soprano, coro, organo obbligato e archi, l'animazione della S. Messa di apertura del XXV Congresso Eucaristico Nazionale trasmessa in diretta su RaiUno insieme ad altri cori della diocesi Ancona-Osimo. Tra le attività promosse dall'Associazione volte alla diffusione della musica corale figura dal 2002 la rassegna "Cori in Festa" che si svolge in concomitanza della festa patronale e nel periodo natalizio il tradizionale "Concerto di Natale". La Corale si avvale della preziosa collaborazione del Maestro Stefano Guaiana, che la accompagna all'organo e al pianoforte. Il Coro da Camera “Le Muse” è stato fondato nel 2001 dal Soprano Prof.ssa Nadia Bellelli, è Socio fondatore e Direttore Artistico dell’Associazione Musicale e Culturale “Domenico Silverj” che opera in tutta la Regione Marche.