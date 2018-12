Non solo Jingle Bells, il Natale con le sigle di cartoni e serie Tv 

Loreto entra sempre di più nel clima di Natale con una serie di eventi che hanno l’obiettivo di coniugare tradizione e modernità, ma anche spiritualità e cultura. Giovedì 20 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa “Loreto in cammino verso Natale” è previsto il tradizionale concerto della Cappella Musicale della Santa Casa, mentre sabato 22 dicembre al Palacongressi, con ingresso gratuito, il Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Loreo e il coro Vocincanto dell’Istituto comprensivo Solari, per un’occasione dove le voci dei più piccoli si uniscono al coro tradizionale. Domenica 23 dicembre la festa per i più piccoli con i Buffycats a cantare le canzoni più amate delle serie tv e di Natale. Lo spettacolo è a firma Rainbow che presenta la sua collezione di personaggi fantastici: i 44 Gatti al Teatro Comunale di Loreto – ingresso libero – che, in un doppio appuntamento, alle ore 17 e alle ore 21, augureranno il “Buon Natale” a modo loro. Quindi il 24 la Santa Messa della Vigilia di Natale celebrata dalle 23.30 in Basilica da Monsignor Fabio Dal Cin con la deposizione del presepe in piazza, quindi la Santa Messa del 25 dicembre (ore 11). Altro appuntamento del Manifesto natalizio il 28 dicembre al Teatro Comunale – ingresso libero – con lo spettacolo di Natale nato da un’idea degli Operapop cui è prevista la partecipazione, oltre che del duo musicale composto dalla lauretana Francesca Carli ed Enrico Giovagnoli, dell’attrice Giulia Poeta e della Sand Artist Paola Saracini. Non poteva mancare il grande albero di Natale, quest’anno un abete tecnologico già installato a Piazza della Madonna, e il Presepe itinerante di frate Sebastiano realizzato in un tir da 12 metri e benedetto prima da San Giovanni Paolo II e poi da Papa Francesco.

“Loreto ancora una volta dimostra la propria centralità nella capacità di accoglienza anche grazie ai progetti predisposti per questo periodo di festività il cui valore aggiunto è proprio quello di consolidare un profondo clima comunitario e partecipativo”, spiega il sindaco Paolo Niccoletti. “Il titolo di quest’anno ‘Loreto in cammino verso Natale’ vuole ricordare proprio i Cammini lauretani - dice l’assessore al Turismo Fausto Pirchio – con Loreto Comune capofila, per dimostrare il grande valore rivestito per tutto il territorio dall’integrazione tra spirito religioso e culturale, tanto che il manifesto di quest’anno è stato arricchito anche da artisti del territorio”. Soddisfatto anche l’assessore alla Cultura Luca Mariani che sottolinea “il ruolo svolto dalla sinergia tra istituzioni ed associazioni, fondamentale per consentire la preparazione di iniziative che coinvolgono molte fasce di età, dai più ai meno giovani valorizzando le diverse aree d’eccellenza della città stessa”.