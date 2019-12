Natale in Casa Bosdari: in Pinacoteca si rivivono gli sfarzi del passato

In Natale entra a gran richiesta il 7 e 8 dicembre alla Pinacoteca Civica. Al via alle ore 16 “Natale in Casa Bosdari” , lo spettacolo narrativo che vede protagonisti gli esponenti della famiglia Bosdari questa volta impegnati nei preparativi delle nozze del Conte Girolamo Bosdari. Il percorso realizzato, accompagnato da figuranti in abiti d’ epoca, con giochi di società e canti natalizi, sarà una vera immersione nel passato. E' possibile acquistare in prevendita, presso la biglietteria di Vicolo Foschi i biglietti per l'evento. Oppure prenotando entro le ore 19:00 di venerdì 6 dicembre, telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com. Quota di partecipazione: 15 euro a persona. Per bambini di età inferiore ai 14 anni € 10,00. Gratuito per bambini di età inferiore ai 5 anni

L’intento è quello di far conoscere ad Ancona un mondo fatto di minuziose ricerche per ricostruire abiti e accessori e per recuperare danze storiche e tradizioni in un’atmosfera d’altri tempi che ci restituisce un’eleganza di comportamenti ormai persa; il piacere del ballo, la fine arte del corteggiamento, il chiacchiericcio salottiero, i giochi e l'attenzione per i dettagli. Con questo evento il pubblico può rivivere uno spaccato dell'Ottocento a Casa Bosdari.