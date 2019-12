Il Natale è gospel, torna in piazza Roma il coro Miky C & The Bright Gospel Voices

Come ogni anno torna il gospel Made in Ancona in occasione degli eventi natalizi organizzati dal comune. Quest’anno il coro Miky C & The Bright Gospel Voices, capitanato dalla cantante anconetana Michela Casamassima e sotto la direzione artistica di Alessandro Lazzari, vi aspetta in piazza Roma domenica 8 dicembre alle 18 per uno spettacolo rinnovato e con una formazione sempre più numerosa .

Ci sarà un’altra replica domenica 22 dicembre di fronte alla chiesa dei salesiani alle 18.