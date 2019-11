Favole 3D, mercatini e animazione: si accende il Falconara Christmas Village

Inaugura domani, 1° dicembre, a partire dalle 17, Falconara Christmas Village, il cartellone natalizio organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Falconamare che, per l’edizione 2019, avrà la luce come protagonista.

A caratterizzare il Natale falconarese sarà infatti lo spettacolo 3d mapping "Storie di Natale": con la tecnica della realtà aumentata, ogni weekend sulla facciata del Centro Pergoli di piazza Mazzini sarà proiettata una favola ambientata a Falconara, che andrà in scena ogni mezz’ora, dalle 18 alle 19.30, il sabato e la domenica dal primo al 22 dicembre. Le puntate cambieranno ogni settimana. Luminosi anche gli arredi dell’isola pedonale: al posto degli alberi tradizionali saranno installati grandi addobbi con forme e colori di dolci natalizi. L’ambientazione, le luminarie e il grande albero di piazza Mazzini, alto 6 metri e composto da fili di luce, si accenderanno per la prima volta domani alle 17 con una festa condotta da Maurizio Socci. Sarà il sindaco Stefania Signorini a dare il via alle animazioni. In contemporanea si accenderanno anche gli alberi di Palombina Vecchia (vicino al sottopasso per il mare) e Castelferretti (piazza della Libertà). Il pomeriggio in piazza Mazzini sarà accompagnato dal coro di voci bianche e dalla musica delle associazioni del territorio, oltre ai canti di quattro soprano coordinate da Ornella Bonomelli. A partire da domenica, tutti i giorni in piazza Mazzini i più piccoli potranno trovare il Christmas Village con la casa di Babbo Natale, giochi e animazioni con elfi e folletti e tanti dolciumi della Bedetti, in piazza Garibaldi ci saranno gli animali cavalcabili in peluche e in piazza Fratelli Bandiera il piccolo bosco degli elfi con i lavori realizzati dai bambini delle scuole falconaresi. Dal 1° dicembre al 1° gennaio all’interno del Centro Pergoli potranno essere ammirati anche i presepi artistici dell’associazione Sognando il Presepe.

Il cartellone natalizio è stato organizzato con il contributo di scuole, associazioni e commercianti falconaresi e con il sostegno di importanti aziende del territorio, come Conad, T-Trade Group, Estra Prometeo, Gruppo Filippetti, Pennacchioni e Bedetti.