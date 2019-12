Il Natale falconarese anima il weekend tra il centro e Falconara Alta

Mercatini, una sfilata di cani in cerca di adozione, cori scolastici, una parata di folletti luminosi e una visita guidata per scoprire in anteprima il presepe meccanico nelle grotte del Castello. E’ ricco il programma natalizio del weekend falconarese, che partirà sabato 14 dicembre alle 10 con l’apertura degli stand del mercatino: gli hobbisti animeranno l’isola pedonale di via Bixio con le loro creazioni artigianali, mentre nella sala ex Mercato Coperto ci saranno le associazioni di volontariato, che proporranno splendide idee regalo nel segno della solidarietà. Il mercatino resterà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Sempre sabato, alle 15, la galleria commerciale di via Bixio farà da teatro a ‘Natale a 4 zampe’: in passerella 14 ospiti del canile Anita, che si presenteranno alla città per trovare una nuova famiglia. Dalle 16 arriveranno gli animali cavalcabili in peluche in piazza Garibaldi e aprirà il Villaggio di Natale in piazza Mazzini, dove alle 17 sul palco saliranno i bambini dei cori scolastici per ‘Cantanataleinpiazza’. Alle 18 torneranno inoltre le proiezioni 3d Mapping ‘Storie di Natale’ che si ripeteranno ogni mezz’ora fino alle 19.30 sulla facciata del Centro Pergoli. Domenica torneranno le animazioni in piazza Garibaldi e in piazza Mazzini, dove alle 17.30 si aggiungerà la ‘Light Christmas parade’: artisti circensi, show itineranti con elfi magici e folletti luminosi incanteranno grandi e piccini. Ad arricchire il programma di domenica, anche un nuovo appuntamento con le visite guidate organizzate dal Comune, dal titolo ‘Andar per presepi: itinerari natalizi al borgo antico di Falconara'. Alle 16.30 si partirà da piazza Carducci per un viaggio alla scoperta del Castello e il borgo di Falconara Alta. I partecipanti potranno ammirare e conoscere la storia dell’edificio medievale e avranno l’occasione di apprezzare, in maniera esclusiva, il presepe meccanico che si sta allestendo nei locali sotterranei del Castello, per opera del Comitato Presepe Rocca Priora. Si tratta di una vera e propria anteprima, dato che il presepe meccanico sarà inaugurato la notte tra la Vigilia e il giorno di Natale, dopo la messa di mezzanotte. L’itinerario proseguirà poi per il borgo alla scoperta delle numerose testimonianze storiche presenti: un pomeriggio dedicato alla storia e alla tradizione locale.